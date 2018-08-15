Пріянка Чопра засвітила коштовну обручку: фото

36-річна індійська кіноактриса та модель Пріянка Чопра, яка напередодні оголосила про заручини з 25-річним співаком Ніком Джонасом, продемонструвала весільну обручку.

Подруга Пріянки Чопри, актриса Рейвін Тандон опублікувала на своїй сторінці в Instagram спільний знімок, де в Пріянки видно коштовну обручку з великим діамантом.

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Зіркова пара у червні підтвердила чутки про стосунки. Після чого закохані почали публікувати спільні фото в соцмережах і з'являтися разом на офіційних заходах.

Відомо, що Нік зробив пропозицію Пріянці у день її народження, 18 липня, після двох місяців стосунків.

У Мережі зазначають, що ймовірно Нік Джонас придбав прикрасу в знаменитої ювелірної компанії "Tiffany & Co", де співака напередодні бачили.