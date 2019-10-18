Прийдемо і побудуємо вам нову Україну: Скабєєва вибухнула погрозами на росТБ

Російські пропагандисти продовжують дивувати гучними заявами і погрозами щодо України. Так, обговорюючи створення у Верховній Раді міжфракційного депутатського об'єднання "Кубань", скандалістка Ольга Скабєєва пригрозила "прийти і побудувати нову Україну".

Недолуга дискусія відбулася в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на росТБ. Гості студії захопилися обговоренням України та заявляли, що наша країна нібито "розірвана на частини".

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Гості студії постійно кидали цинічні фрази про українських політиків: "Олексій Гончаренко – ідіот", а "випадок з Ганною Гопко – клінічний, ідіотичний". До того ж, ведуча програми, скандальна пропагандистка Ольга Скабєєва вирішила назвати українського президента Володимира Зеленського "жалюгідним". Проте, причини такої думки українофобка звісно ж не пояснила.

Найбільше обурення пропогандистів викликало створення у парламенті України міжфракційного депутатського об'єднання "Кубань".

Мета об'єднання "Кубань" – повернення українських етнічних територій в культурне поле. До нього входять 13 нардепів, на чолі з Олексієм Гончаренком. Більше про об'єднання – читайте тут.

Росіяни та їхні експерти чомусь вирішили, що Україна збирається захоплювати Кубань. Тоді ж Скабєєва вибухнула погрозами.

Ми прийдемо і побудуємо вам нову Україну... От хай прийдуть в Кубань. Чим це закінчеться? Це дуже скоро закінчиться!

– кричала пропагандистка.

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Після цього слово взяв польський "експерт" Якуб Корейба, який відомий проросійською позицією. Він заявив, що етнічні території України нібито набагато менші чинних державних територій.

"Я би термін етнічні території України використовував дуже обережно. Якщо звести українську державу до етнічної території – вона буде виглядати не так як на карті", – сказав він.

Тоді інший ведучий програми Євген Попов гучно викрикнув: "Це була неприкрита претензія на Львів". Пропагандист мав на увазі, що Львів у XIV-XVIII столітті був підконтрольний Польщі і поляки нібито зараз можуть на нього претендувати.

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Після цього Скабєєва запитала Корейбу, чи буде він помагати українцям "брати Кубань". У відповідь, той відзначився цинічною заявою: "Українцям краще загинути за Кубань, аніж жити в російській колонії".

Скабєєва наприкінці обговорення вирішила не змінювати свій стиль і знову пригрозила Україні.

"Така риторика може настрашити наш русский мир, і ми таки почнемо просування (на Україну, – 24 канал), тому що вже дістали", – підсумувала скандалістка.

Істерика російських пропагандистів та гучні заяви Скабєєвої: відео