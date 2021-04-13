Приємні підсумки зустрічі Зеленського та Ердогана, або Росіянам в'їзд заборонено

Ердоган і Зеленський про щось поговорили, а 500 тисяч росіян не поїдуть до Туреччини, хоч вже купили квитки. Ось що значить творчий підхід до бомбардування Воронежа. Дрібниця а приємно. Далі читайте російською.

Все ради величия, или Бьет, значит любит

Вот она, настоящая забота государства о своем гражданине. Вот она, привилегия жить в русском мире. Но разве простому русскому человеку, которому хоть камни с неба, жалко этих жалких денег на путевку, ради имперского величия? Мелочи. Настоящий русский должен быть счастлив, что государство и великий Путин дают ему шанс пострадать за величие России. А страдания должны быть настоящими.

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Планировал крикнуть "Тагил" где-то в Белеке, заплатил уже за отель в Анталии – и страдай теперь. Оплакивай путевку. Да и для здоровья полезнее. All-inclusive вредно для печени. Все просчитал великий Путин, заботящийся о каждом малом россиянине. И за это почитают и любят его простые россияне. И готовы понять, когда Путин готов отравить того, кто не почитает. И готовы простить, если роковая дубинка опустится на твою голову. Бьет, значит любит. Все ради величия.

Да и нечего там в Турции делать. Опять же. Лучше в мае поехать на картошку. Тем более, мало ли, вдруг ради величия России Путин перекроет поставку бананов. Кто их знает, что там в Эквадоре может случится. Вдруг они продадуться МВФ и американской военщине, тем более, там на выборах победил типичный империалист и Соросенок. Картошка же своя, с дачи, никогда не помешает. Ее никакой Сорос не заберет. Да и труд физический. Позволяет быть в лучшей форме, если ради Величия родины придется идти умирать, то ли под Дамаск, то ли под Станицу Луганскую. Мало ли что Родина прикажет. Мало ли, что придумает для счастья простого россиянина великий кормчий русского мира.

Ничего россиянам в Турцию ездить

Хотя количество рейсов Минск – Стамбул должно кратко вырасти. Но это все предатели Родины будут. Их по возвращению из Турции надо в трудовые лагеря отправлять. Чтоб они заново научились Родину любить и величие ощущать. Да и мало ли, что там может с ними случится, в исламской стране? Православная вера требует защиты и поддержки.

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А путевки в Турцию для украинцев должны подешеветь. Мелочь, а приятно. Спасибо Путину за это. Он, конечно, то еще "...уйло", но зато агитатор за Украину в НАТО. Уже всех, кого мог и не мог сагитировал. Зеленского превратил в главного сторонника НАТО в Украине и Украины в НАТО. Кто могу еще такое представить пару лет назад? Никто. Мелочь, а приятно.