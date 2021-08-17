Приїхали туди здоровими, – поліція про спалах коронавірусу в дитячому таборі на Одещині
Джерело:Нацполіція Одещини
У дитячому таборі "Молода гвардія" 42 дітей та 2 працівників захворіли на коронавірус. У поліції розповіли, що діти приїхали здоровими і мали відповідні довідки. Проте вже за тиждень у них виявили ознаки хвороби.
Усім дітям зробили тести на COVID-19. У більшості – тести були позитивні. Їх одразу ізолювали від решти неповнолітніх. Про це повідомили 17 серпня.
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Табір закрили
Спочатку хворих було декілька. Всі вони – діти. Проте згодом коронавірусну інфекцію виявили у педагогів. Кількість хворих дітей теж значно зросла. Усі інфіковані зараз перебувають під наглядом лікарів.
У поліції зазначають, що діти відпочивали в оздоровчому центрі, до якого належать три табори. Один із них, попередньо відомо, що це "Молода гвардія", вже закрили. Ще два – працюють з дотриманням усіх норм.
Дані про спалах коронавірусу занесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також поліцейські відкрили кримінальне провадження через порушення санітарних правил щодо запобігання інфекційних хвороб у таборі.
Спалах коронавірусу у "Молодій гвардії": що відомо
- Про інфікування стало відомо 16 серпня. Спочатку захворіли 26 людей, а потім – 44.
- Серед інфікованих: 42 дітей та 2 працівників. Наразі очікують результати ще кількох ПЛР-тестів.
- У пресслужбі обласного департаменту охорони здоров'я підтвердили цю інформацію.
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Останні випадки інфікування дітей в Україні
13 серпня у Чернівецькій лікарні зросла кількість дітей, хворих на коронавірус. Серед них є малюки віком до одного року. Наразі у закладі лікується 10 дітей. У 8 коронавірус підтвердили, а ще 2 – чекають на результати. На щастя, дітей у важкому стані немає.
Натомість на Тернопільщині COVID-19 виявили у 9-місячної дитини. Немовля лікується у стаціонарному відділі.