Приїхав у гості до родини: під Дніпром перехожий до смерті побив чоловіка

У Нікопольсому районі під Дніпром між двома чоловіками виникла суперечка. Під час конфлікту 42-річний місцевий житель побив 71-річного чоловіка, який приїхав у гості до родини. Постраждалий помер у лікарні.

Суперечка сталася на одній із вулиць села Придніпровське 2 листопада. За даними "Дніпра Оперативного", загиблий приїхав у гості до своїх родичів на поминальний вечір.

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Приїхав до родичів

Як з’ясували поліцейські, потерпілий йшов від родичів. Дорогою зустрів чоловіка, з яким у нього виникла сварка. Згодом вона переросла в бійку. Перехожий завдав удару потерпілому, від якого той впав на дорогу.

За інформацією "Дніпра Оперативного", непритомним його знайшли перехожі. Чоловік різко отямився і відмовився від госпіталізації.

Разом із сином він пішов додому, де йому стало ще гірше. Цього разу постраждалого госпіталізували. Наступного дня він помер.

Що загрожує зловмисникові

Поліцейські, опитавши свідків та очевидців злочину, встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець. Правоохоронці затримали зловмисника вдома.

Слідчі оголосили йому підозру у вчиненні злочину за "умисні тяжкі тілесні ушкодження". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.