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      Приїхав оформляти закордонний паспорт: СБУ затримала проросійського бойовика на Донеччині

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      СБУ затримала проросійського бойовика
      СБУ затримала проросійського бойовика / СБУ

      Чоловіка, який з 2015 року воював проти України в складі збройних формувань окупантів, затримали правоохоронці Служби безпеки. Трапилося це 7 серпня у Донецькій області. Мешканець Краматорська приїхав на контрольовану Україною території, аби оформити внутрішній і закордонний українські паспорти.

      Зловмисник приїхав до родичів на підконтрольну українській владі територію Донецької області. Там він і мав намір оформити внутрішній та закордонний паспорти, повідомив прес-центр СБУ.

      Читайте також: Окупанти заявили, що Станиця Луганська та Щастя – їхня територія

      У 2015 році цей мешканець Краматорська вступив до збройного формування "ДНР" і "служив" автоматником у складі "5-ї ОМБр ДНР", згодом у бандформуванні "Пятнашка" і "Козачому 11-у батальйоні ЛНР". Бойовик збирав інформацію про чисельність, розташування та маршрути пересування українських військових.

      ДНР
      У затриманого СБУ чоловіка був при собі навіть "військовий квиток ДНР"

      Затриманому вже повідомили про підозру за статтею 258-3 ККУ. Мовиться про "створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а також матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації".

      Примітно, що СБУ не затримувала "парламентарів ЛНР", які перетнули міст поблизу Станиці Луганської та зайшли за лінію розмежування. 

      "      Затримання Кобцевої та Дейнеги в нейтральній зоні стало б приводом для окупантів заявити про зрив Україною мінських домовленостей і нібито порушення перемир'я", – заявили в Службі безпеки України.

      Тим часом зловмиснику із Краматорська вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. У разі визнання судом провини йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

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      Теги: СБУ Війна на Донбасі Новини України Кримінальні новини Окуповані території
      Джерело: 24 канал
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