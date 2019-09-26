Прийняття закону про легалізацію грального бізнесу дасть поштовх для розвитку туризму, – Євченко

Президент України Володимир Зеленський має намір легалізувати гральний бізнес і задля практичної реалізації цього плану встановив чіткий "дедлайн". Глава держави доручив Верховній Раді до 1 грудня 2019 року ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу. Своєю чергою Кабмін має напрацювати такий проєкт закону вже до 1 жовтня.

Варто зазначити, дискусія щодо легалізації грального бізнесу ведеться давно. За останні п'ять років у парламенті було зареєстровано декілька законопроєктів, серед них – проєкти "Про діяльність казино", "Про лотереї", "Про букмекерську діяльність", "Про детінізацію ринку азартних ігор і забезпечення доходами бюджету з метою виконання соціальних зобов'язань".

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У 2018 році тодішня влада публічно обіцяла МВФ легалізувати азартні ігри, щоб отримати додаткові надходження в бюджет. Але жоден із законопроєктів в кінцевому рахунку так і не був підтриманий.

Чи зрушить цього разу питання з мертвої точки? На це та інші важливі питання відповідає віцепрезидент Асоціації грального бізнесу Олексій Євченко.



Віцепрезидент Асоціації грального бізнесу Олексій Євченко

Якою є ваша загальна оцінка ініціативи нової влади щодо легалізації грального бізнесу в Україні?

Знаєте, я дуже задоволений тим, що президент Зеленський, чітко поставив завдання, щоби цей законопроєкт був не просто розроблений, але й ухвалений у Верховній Раді. Раніше, попри наявність подібного роду законопроєктів, основною проблемою було їх прийняття в єдиному законодавчому органі країни.

Разом з тим, на мій погляд, президент виділив на розробку цього законопроєкту для Кабінету міністрів зовсім небагато часу. Але важливо навіть не це. Важливо те, що на сьогоднішній день не створена робоча експертна група, яка б розглядала би цей законопроект. Тобто, відсутнє широке обговорення, а у нас в Україні насправді не так багато професійних експертів, готових прийняти участь в написанні цього закону. А віддати його розробку в руки юристів – це, я вважаю, помилкою, оскільки в результаті ми можемо отримати "сирий" закон або закон, в якому буде маса моментів, що не дозволять йому працювати якісно.

Скільки приблизно за рік перебування грального бізнесу в "тіні" втрачає держбюджет?

На сьогоднішній день думки експертів розходяться з приводу того, скільки коштів цей бізнес міг би давати в бюджет України, але ця цифра коливається в межах 10-14 мільярдів гривень. Втім, я думаю, що якщо рахувати загальний ефект від грального бізнесу, а саме – і туристичний бізнес, і інвестиції, які б могла отримати наша країна, і додаткові робочі місця, то цю цифру можна сміливо помножити на три. Тобто, від 30 до 50 мільярдів гривень щорічно втрачає український бюджет через відсутність законів, які б зробили легальним гральний бізнес в нашій країні.



Незважаючи на заборону, в Україні процвітає гральний бізнес

Чому до цього часу на законодавчому рівні блокувався процес легалізації грального бізнесу?

Тому що біля владного керма були люди, які окрім всього іншого впливали на розклад сил в парламенті і яким прийняття законопроєкту про легалізацію грального бізнесу було невигідним. Чому? Тому що щорічно вони отримували собі в кишеню величезні суми коштів. Я говорив, говорю і буду говорити, що одна із основних причин того, чому ми маємо прийняти закон про легалізацію грального бізнесу – це боротьба з корупцією в нашій країні.

У разі прийняття закону про легалізацію грального бізнесу, ця сфера буде підпадати під жорстке державне регулювання. Це перше.

Друге. Гральний бізнес, а саме – казино, вочевидь будуть знаходитися виключно в п'ятизіркових готелях з різним номерним фондом для різних регіонів України.

Окрім цього, наскільки мені відомо, окремо буде прописуватися закон про спеціальні гральні зони. А спеціальні гральні зони – це місце, де створюються умови для чіткої організації бізнесу подібного типу.

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Наскільки реальний захід на наш ринок закордонних операторів після прийняття закону про легалізацію грального бізнесу?

Це буде дуже вітатися. Прихід закордонних операторів можливий і реальний, тому що вони зацікавлені в такому ринку як Україна. Питання полягає в тому, як буде прописане законодавство: наскільки все буде прозоро, транспарентно, наскільки правильно будуть виписані конкурентні умови, як буде контролюватися процес видачі ліцензій, тощо.

Яким чином відбуватиметься власне "воскресіння" грального бізнесу після ймовірного прийняття закону про легалізацію?

Прийняття закону стане пострілом зі стартового пістолету, після чого бігуни понесуться по своїм доріжкам. Насправді дуже багато груп і дуже давно хочуть розпочати цей бізнес, і я вас запевняю, що практично всі потенційні місця у готелях або вже зайняті, або обговорені по операторам, які будуть там організовувати бізнес. І як тільки ми отримаємо закон, який вступить в силу, казино розпочнуть організовуватися буквально моментально.

Інша річ, що набагато більше часу знадобиться для створення ігрових зон, але це вже інша історія.



"Запевняю, що практично всі потенційні місця у готелях або вже зайняті, або обговорені по операторам", – Олексій Євченко

Гадаю, що протягом першого року ми все побачимо. Але це буде дуже сильно залежати від того, який саме орган буде контролювати цей ринок, якими будуть умови розповсюдження ліцензій: або це будуть аукціони, або буде обмежена кількість ліцензій, які видаватимуться за певним принципом.

З урахуванням того, що я не бачив законопроєкт, мені досить складно сказати напевно, коли ми точно побачимо ефект. Втім, протягом першого фінансового року ми однозначно побачимо розкладку по основним гравцям цього ринку, побачимо, скільки це буде приносити в казну тощо.

Але разом з тим, важливо не просто ухвалити закон, згідно з яким буде працювати гральний бізнес, важливо, щоб законодавство широко відкривало вікно великих інвестиційних можливостей. Це наразі для нас дуже і дуже важливо.

Яким чином легалізація грального бізнесу може реально вплинути на іншу галузь – туристичну?

Однозначно, що прийняття законопроєкту про легалізацію грального бізнесу дасть додатковий потужний поштовх для розвитку туризму. І тут знову важливим є те, як саме буде прописаний закон. Якщо в цьому проєкті закону буде положення про спеціальні гральні зони, то ми неодмінно побачимо сплеск інвестицій. І якщо ця гральна зона буде створена правильно та в правильному місці, ми отримаємо додаткове туристичне джерело.

І ще важливо, щоб частина коштів, отриманих від видачі ліцензій на гральний бізнес, йшла на певні соціальні потреби. Наприклад, на розвиток спорту, культури та туризму. У минулому бюджеті на розвиток туризму, на превеликий жаль, майже нічого не було виділено. Тому сьогодні вкрай важливо створити чітко виписаний цільовий фонд для розвитку туризму.

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