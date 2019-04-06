Прийняв наркотики та стрибнув з мосту у річку: як патрульні врятували життя у Миколаєві

У Миколаєві патрульним вдалося врятувати життя чоловіка, що намагався вкоротити собі віку, зістрибнувши з мосту. Коли правоохоронці прибули на місце, то побачили того у воді.

Як повідомляє прес-служба Патрульної поліції Миколаєва інцидент трапився, близько 19:00 5 квітня. За словами правоохоронців з посиланням на очевидців, коли їхні колеги прибули на місце, минуло кілька секунд після того, як чоловік зістрибнув з Інгульського мосту. Відтак, екіпаж виявив чоловіка у воді.

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На допомогу патрульним прийшов річковий трамвайчик, що у той самий час якраз пропливав поруч із мостом. У підсумку судно забрало з берега поліцейських і підвезло до «самогубця». Останнього інспектори витягли з води та доправили до берега. Там вони його вже передали лікарям «швидкої», які також прибули на місце події.

Поспілкувавшись з чоловіком, представники правоохоронних органів з'ясували, що той вирішив вкоротити собі віку після вживання наркотиків. А причиною такого кроку стала сімейна сварка.

Що відомо про Інгульський міст у Миколаєві? Це розвідний міст через річку Інгул, що є призначеним для пропуску суден з Миколаївського суднобудівного заводу. З'єднує центр міста вулицею Пушкінською з мікрорайоном Соляні, де переходить у проспект Героїв України.



Його довжина становить 422 метри, ширина — 18,5 метра (4 автодорожні смуги, два тротуари завширшки 2,25 метра). Висота розвідного прогону - 60 метрів — керується гідравлічними циліндрами. Естакадна частина – 33-х-метрові збірні залізобетонні з напруженням попереду балки. До 1996 року Інгульський міст був мостом з найбільшою розвідною частиною в Європі, але зараз він поступається на 6 метрів мосту в Роттердамі (Нідерланди).





Інгульський міст у Миколаєві