Прийом дітей у 1 клас: правила вступу та необхідні документи

Українські школи 4 квітня почали приймати документи для вступу дітей до першого класу. Останній день, коли можна подати заяву, – 31 травня. Про те, які документи треба віднести до школи, та про умови зарахування дітей до перших класів читайте далі.

Які документи треба подати для вступу дитини в 1-ий клас?

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заяву батьків та паспорт одного з них;

копію свідоцтва про народження дитини;

оригінал медичної довідки дитини;

документ, що підтверджує місце проживання дитини.

Якщо до першого класу збирається дитина з особливими потребами, її батьки мають надати школі документ (оригінал), який підтверджує стан дитини. Це – висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновок психолого-медико-педагогічної консультації (за наявності).

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Правила прийому дітей у перший клас

Що треба знати про документ, який підтверджує місце проживання дитини?

Місце проживання може бути підтверджене виключно реєстрацією місця проживання. На цьому наголошує Міністерство освіти наголошує. Це різні поняття, тож документи теж різні.

Це може бути будь-який документ, що підтверджує місце проживання саме дитини або одного з її батьків.

Які документи можна подати, щоб підтвердити місце проживання дитини?

Паспорт громадянина України одного з батьків дитини. Це можуть бути також тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання або тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення по захист в Україні.

Це можуть бути також тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання або тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення по захист в Україні. Довідка про реєстрацію місця проживання/перебування дитини або одного з її батьків. Цю довідку видають відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

або одного з її батьків. Цю довідку видають відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру. Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання/перебування дитини або одного з її батьків.

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Документ, що засвідчує право власності на житло : свідоцтво про право власності, витяг з Держареєстру речових прав на нерухомість, договір купівлі-продажу тощо.

: свідоцтво про право власності, витяг з Держареєстру речових прав на нерухомість, договір купівлі-продажу тощо. Рішення суду про право людини на вселення до помешкання, визнання за людиною права користування житлом або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання.

Документ, що засвідчує право користування житлом : договір найму, піднайму, оренди тощо.

: договір найму, піднайму, оренди тощо. Довідка про проходження служби у військовій частині.

Акт обстеження умов проживання.

Акт обстеження матеріально-побутових умов.

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Будь-який інший документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків. Під словом "будь-який" мається на увазі офіційний документ, в якому вказане місце проживання дитини або одного з її батьків. Форма цього документа має бути визначена законодавством, а сам документ виданий органом державної влади або органом місцевого самоврядування.

Також батьки або опікуни дитини можуть подати документ, який засвідчує право власності на житло або право користування ним.



Як дізнатися, у яку школу віддавати дитину, відповідно до адреси, де вона живе

Як дізнатися, за якою школою закріплений будинок, у якому живе майбутній першокласник?

Треба звернутись до школи чи районного управління освіти, або ж скористатись освітньою картою.

Яких дітей зарахують до 1-го класу в першу чергу:

всі діти, у яких підтверджене місце проживання, і яке відноситься до відповідної школи;

рідні (усиновлені) брати та сестри дитини, що вже навчається у цій школі.

діти працівників цієї школи.

випускники дошкільного підрозділу цієї школи, якщо такий є.

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Що треба знати про зарахування дітей у 1-ші класи на вільні місця?

Батьки мають право вільно обирати школу і подавати документи до будь-якого закладу освіти. Вільні місця можуть з’явитися в школі, коли будуть зараховані всі діти за місцем проживання. На вільні місця дітей зараховують за результатом жеребкування. У 2019 році жеребкування відбудеться з 5 по 10 червня.

Проте батькам варто зважено приймати рішення. Якщо дитину не зарахують до жодної школи методом жеребкування, а в школі за місцем проживання всі місця вже будуть розподілені, то виникне питання: де ж навчатиметься дитина? Тоді дитину можуть скерувати до школи, де залишились вільні місця, у населеному пункті, де живе дитина.

До 15 червня батьки мають надати школі оригінали документів та довідку закладу освіти (оригінал або скановану копію), за яким закріплена територія, на якій живе дитина. Довідка має повідомляти про те, що дитина відрахована з цієї школи або не зарахована до неї.

Після 15 червня зарахування на вільні місця у школі відбувають у такому порядку:

До початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування. Протягом навчального року – у порядку надходження заяв на зарахування.



Правила зарахування до школи