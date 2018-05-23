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Прийом Порошенка в Білому домі допоміг організувати адвокат Трампа: йому щедро віддячили

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Зустріч Петра Порошенка і Дональда Трампа у Білому домі
Зустріч Петра Порошенка і Дональда Трампа у Білому домі / Getty images

BBC інформує, що зустріч Петра Порошенка з Дональдом Трампом у Білому домі відбулась за сприяння адвоката американського президента, який отримав за це немалу винагороду.

Про це інформує BBC з посиланням на джерела в Києві.

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За даними видання, адвокат президента США Майкл Коен отримав щонайменше 400 тисяч доларів за допомогу в організації першої зустрічі президента України Петра Порошенка та Дональда Трампа, що відбулась у червні 2017 року.

"Послуги" Коена оплачували посередники, які були на боці Порошенка. Налагодженням зв'язків із Трампом займався колишній помічник Порошенка, а той зі свого попросив допомоги в українського нардепа, ім’я та політична приналежність якого не називаються.

Як пише BBC, попри вимоги американського законодавства, Коен діяв без реєстрації у якості представника в Україні і Трампові, скоріш за все, про "винагороду" адвоката не було відомо.

Ще один співорозмовник стверджує, що загальна сума, яку виплатили Коену за допомогу в організації зустрічі Порошенка з Трампом становить не менше 600 тисяч доларів. Щоправда, сам адвокат інформацію про будь-яку фінансову винагороду заперечує.

Нагадаємо, перша зустріч Петра Порошенка з Дональдом Трампом відбулась 20 червня 2017 року. Тоді Трамп прийняв українського президента у Білому домі.

Теги: Новини України Новини США Новини політики Дональд Трамп Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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