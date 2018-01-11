Прийомна донька Потапа опублікувала пікантні знімки з відпочинку: фото

Прийомна донька репера Потапа, яку він виховує з 2-річного віку, – 20-річна Наталя Горова – опублікувала в своєму Instagram фото з відпочинку, де вона позує в червоному купальнику.

Наталя Горова відпочивала на Сейшельських островах ще влітку, але деякі фотографії публікує лише зараз. На фото вона демонструє звабливі пишні форми.

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"Цініть моменти до того, як вони стануть спогадами", – йдеться в підписі до фото.

Допис, поширений Натали‍♀️ (@natashka.gorovaya) 9 Січ 2018 р. о 12:05 PST

Нагадаємо, в грудні 2016 року Потап з Іриною Горовою, яка була не лише дружиною, а й продюсером артиста, оголосили про розрив шлюбу. Наталія – донька Ірини після шлюбу. Син Потапа – Андрій – та Наталія залишилися жити з матір'ю після розлучення.

Допис, поширений Натали‍♀️ (@natashka.gorovaya) 5 Січ 2018 р. о 10:23 PST