Мовиться про Луганську, Львівську, Одеську та Херсонську області. Там станом на 2 вересня зросла динаміка рівня госпіталізації.

До теми За добу в Україні виявили понад 2 400 хворих на COVID-19

У 4 областях України епідеміологічні показники за межами норми

Згідно з таблицею індикаторів визначення рівнів епідемічної небезпеки, показники за межами норми у:

Луганській області – там показник госпіталізацій хворих коронавірусом становить 75,8%. Станом на 31 серпня він становив всього 5,2%;

у Львівській області – 54,4%, а 31 серпня становив 23,7%;

у Одеській – 70,2%, хоч добу перед тим сягав всього 42,6%;

у Херсонській – 56,2%, хоча станом на 31 серпня становив 37%.

До речі, для перебування регіону в зеленій зоні необхідно, щоб норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більш ніж 50% людей.

Зверніть увагу! Наприкінці серпня головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявив, що у листопаді в Україні прогнозують червоний рівень епідеміологічної небезпеки. Ймовірно, саме тоді можуть ввести локдаун.

Коротко про тенденції щодо коронавірусу в Україні