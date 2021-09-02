Прийшла осінь: одразу 4 області України не відповідають зеленій карантинній зоні

Наразі всі українські області перебувають у зеленій зоні карантину. Згідно з даними МОЗ, епідеміологічні показники в чотирьох регіонах країни поза межами норми.

Мовиться про Луганську, Львівську, Одеську та Херсонську області. Там станом на 2 вересня зросла динаміка рівня госпіталізації.

До теми За добу в Україні виявили понад 2 400 хворих на COVID-19

У 4 областях України епідеміологічні показники за межами норми

Згідно з таблицею індикаторів визначення рівнів епідемічної небезпеки, показники за межами норми у:

Луганській області – там показник госпіталізацій хворих коронавірусом становить 75,8%. Станом на 31 серпня він становив всього 5,2%;

у Львівській області – 54,4%, а 31 серпня становив 23,7%;

у Одеській – 70,2%, хоч добу перед тим сягав всього 42,6%;

у Херсонській – 56,2%, хоча станом на 31 серпня становив 37%.

До речі, для перебування регіону в зеленій зоні необхідно, щоб норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більш ніж 50% людей.

Коротко про тенденції щодо коронавірусу в Україні

Станом на 1 вересня, кількість хворих на коронавірус значно зросла. Зокрема за минлу добу, 1 вересня, в Україні захворіли на коронавірус 2 477 осіб. Серед них – 179 дітей та 36 медпрацівників.

Перед тим, за добу 31 серпня, захворіли на коронавірус 2075 людей, зокрема – 153 дитини та 52 медпрацівники.

1 вересня очільник регіонального "Лабораторного центру" Юрій Ромаскевич заявив, що Херсонська область з наступного тижня може опинитися у "жовтій" зоні адаптивного карантину. Адже там фіксують збільшення хворих на COVID-19.