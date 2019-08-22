Прийшли і спитали, чи хочу я на обмін: росіянин Сєдіков попросив Зеленського про помилування

Олексій Сєдіков воював проти українських військових у складі так званої "ЛНР". Він – громадянин Росії, який з 2016 року перебуває в українських місцях позбавлення волі. В Україні він засуджений за участь у незаконному збройному формуванні. Зараз він просить про помилування у президента Зеленського.

Це він робить для того, аби мати змогу потрапити в списки на обмін бранцями між Україною та Росією. Сєдіков каже: йому порадили написати заяву про помилування працівники СБУ, передає "Громадське".

До теми: Двоє українських в'язнів РФ готуються до обміну, – адвокат

Десь два тижні тому до мене прийшли працівники СБУ і запитали, чи хочу я на обмін, я сказав, що так. Далі мені запропонували написати заяву на помилування. І десь тиждень тому я написав заяву. Тепер чекаю новин, більше нічого не знаю,

– сказав поплічник окупантів.

Цікаво, що у 2018 році Сєдіков та ще 22 росіян просили російського президента Путіна повернути їх на батьківщину. Проте на їх листи не надійшла відповідь. Окрім того, Сєдікова возили на обмін в грудні 2017 році, втім повернули.

Хто такий Олексій Сєдіков? Росіянин, лейтенант запасу Збройних сил РФ. Від 2016 року воював на боці проросійських бойовиків у складі так званої "ЛНР". Проте довго це робити йому не довелося: у липні 2016 року він отримав поранення ноги й був затриманий українськими військовими. У 2017 році суд визнав його винним у терористичній діяльності й присудив 11 років в’язниці.





Росіянин Олексій Сєдіков/ фото "Новая газета"