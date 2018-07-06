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Прийшов час Росії повернути борг Хорватії, – Срна

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Даріо Срна
Даріо Срна

Колишній капітан збірної Хорватії Даріо Срна відповів на ряд питань напередодні чвертьфінального поєдинку чемпіонату світу-2018, в якому Хорватія зіграює проти Росії.

Екс-гравець "Шахтаря" та нинішній гравець "Кальярі" назвав свого фаворита матчу 1/4 фіналу ЧС-2018.

"Зрозуміло вболівати буду за Хорватію. Я думаю про те, що свого часу наша команда зробила велику послугу Росії. І тепер настав час повернути борг (2008 рік, коли хорвати обіграли збірну Англії і допомогли російській команді вийти на чемпіонат Європи, – ред.). Думаю, що прийшов час, коли удача повинна посміхнутися збірній Хорватії. Ми багато зробили для цього", - сказав Срна.

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Також футболіст акцентував увагу на розстановці сил у обох командах.

"Якщо ми розглянемо кожну позицію, то побачимо, що збірна Хорватії має перевагу перед Росією. У нас багато висококласних, досвідчених гравців, які виступають за великі клуби. Об'єктивно Хорватія сильніше, але і Росія заслуговує на велику повагу. Команда вийшла з групи, обіграла збірну Іспанії – це вже серйозне досягнення. Думаю, нас чекає дуже складний матч. Не сумніваюся, що буде шалений тиск трибун. Тим цікавіше гра і почесніше буде перемога", – підсумував Даріо Срна.

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Нагадаємо, гра збірної Хорватії проти футболістів країни-агресора повинна відбутися у суботу, 7 липня у Сочі. Початок - о 21:00.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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