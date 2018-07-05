Призери Олімпійських та Паралімпійських ігор отримали квартири у Києві: список

Призери Олімпійських та Паралімпійських ігор 2012 та 2016 року, які є жителями Києва, отримали від міської ради квартири.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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Загалом виділено 9 квартир для спортсменів та їх тренерів у будинку на вулиці Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці.

Ордери на однокімнатні квартири отримали спортивні гімнасти Олег Верняєв та Ігор Радівілов, борець Жан Беленюк, гімнастка Ганна Різатдінова, фехтувальниця Олена Вороніна, тренер Радівілова В’ячеслав Лаврухін та паралімпієць, плавець Сергій Кліпперт,

– йдеться у повідомленні.

Двокімнатні квартири отримали тренер Жана Беленюка Артур Дзігасов та дзюдоїст-паралімпієць Дмитро Соловей.

З 11 медалей, які Україна завоювала на Олімпійських іграх у Ріо в 2016 році, семеро здобули саме мешканці Києва.

Також додається, що кожен спортсмен, який завоював із 1 до 6 місця, і їхні тренери, отримали грошову винагороду.