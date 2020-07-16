Рада Національного банку України привітала Кирила Шевченка з призначенням на посаду голову НБУ та висловила сподівання на успішну співпрацю. Водночас Рада нагадала новому керівнику, що означає незалежність НБУ.

Голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин у фейсбуці висловив сподівання на конструктивну співпрацю між Радою та Правлінням НБУ у напрямі реалізації грошово-кредитної політики і забезпечення незалежності та інституційної спроможності банку.

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Рада Національного банку та особисто Богдан Данилишин готові підтримати Кирила Шевченка у реалізації нових якісних змін.

Данилишин окреслив суть незалежності Нацбанку.

Незалежність НБУ це

прийняття рішень з монетарної політики, виходячи з балансу їх впливу на виконання основних цілей Національного банку – цінової та фінансової стабільності та економічного зростання;

прозорість визначення та обґрунтування середньострокових цілей з монетарної політики;

вибір оптимального набору інструментів реалізації прийнятих рішень з монетарної політики;

гнучкість у застосуванні кращих міжнародних практик у прив’язці до економічних реалій в країні;

політика, спрямована на майбутнє, а не на досягнення однієї інституційної цілі за рахунок принесення в жертву інших загальнонаціональних цілей;

координація діяльності з іншими державними інституціями та вироблення спільних цілей та політик;

підзвітність та відповідальність перед суспільством за результати діяльності;

прийняття рішень щодо банків виходячи з міркувань стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників банків, а не з міркувань захисту власної ділової репутації чи прізвищ власників банків;

здатність протистояти політичному впливу за допомогою проактивної позиції та професійних аргументів, а не голосних заяв, які наносять шкоду державі;

прийняття рішень, які якнайкраще відповідають інтересам держави та громадян.

Водночас Богдан Данилишин наголосив, що незалежність НБУ не означає колективної безвідповідальності за прийняті управлінські рішення та результати діяльності.

Зверніть увагу! Яків Смолій ввечері 1 липня подав у відставку з посади голови Національного банку України. Причиною відставки Смолій назвав систематичний політичний тиск на керівництво НБУ.

Голова Ради Нацбанку також додав, що прийняття рішень, виходячи з вузькоінституційних інтересів на шкоду загальносуспільним цілям, – це також не про незалежність НБУ.

Данилишин зазначив, що незалежність Національного банку також не означає:

імунітету від обґрунтованої критики та можливості уникати професійних дискусій;

різноспрямованого руху з іншими державними інституціями в контексті реалізації державної економічної політики;

відсутності контролю за реалізацією визначених законом функцій та повноважень;

відсутності стратегічного бачення розвитку країни та ролі центрального банку в цьому процесі.