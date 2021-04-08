Харківський окружний адміністративний суд відхилив позов 4 депутатів міськради. Вони просили визнати незаконним призначення Ігоря Терехова секретарем міськради. Завдяки цьому після смерті Геннадія Кернеса він фактично став керівником міста.

Через процесуальні помилки визнати незаконним призначення може лише сам Терехов. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Ігор Черняк. Він є одним із депутатів, що позивалися, та за освітою юристом.

До теми Мати Терехова отримає ще один шмат держземлі для приватної клініки: рішення міськради

Детальніше про судовий процес

Окрім Черняка, позов подали також інші депутати міської ради Харкова – Дмитро Булах, Максим Радченко та Аліна Мустафаєва. Попри те, що вони наполягали на проведенні відкритих слухань, їхнє клопотання відхилили.

У рішенні суду знайшли посилання на прийняття присяги Кернесом у 2010 році, яку дослідила суддівська колегія. Однак депутат переконує, що в матеріалах справи цього відеозапису не було.

Наш чудовий суд вирішив, що владі/чиновникам/депутатам можна взагалі все. Якщо в законі прямо не сказано, що ось саме це і саме так – не можна,

– додав Ігор Черняк

Також чоловік опублікував рішення суду. Зараз група депутатів готує апеляцію, щоб його оскаржувати.

Детальніше про призначення

Ігор Терехов став секретарем міськради на сесії 9 грудня 2020.

Його кандидатуру внесли за допомогою документів з електронним підписом покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

Його обрання підтримали 73 кандидати. Проти голосувала 1 людина, а ще 1 особа утрималась.

Після смерті Кернеса 16 грудня 2020 року частина депутатів оскаржили рішення.

Вони це аргументували тим, що міський голова був у поганому стані та не міг скласти документи й поставити на них свій підпис.

Зверніть увагу! Ігор Терехов на державній службі в міськраді Харкова з 1999 року. У 2006 перейшов до облради. Там він мав репутацію людини Авакова, тодішнього губернатора Харківщини. З 2010 року став замісником Кернеса. Детальніше про багатогранну біографію чиновника – за посиланням.