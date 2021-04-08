У Харкові суд визнав призначення Терехова очільником міста законним
Харківський окружний адміністративний суд відхилив позов 4 депутатів міськради. Вони просили визнати незаконним призначення Ігоря Терехова секретарем міськради. Завдяки цьому після смерті Геннадія Кернеса він фактично став керівником міста.
Джерело:фейсбук Ігоря Черняка
Через процесуальні помилки визнати незаконним призначення може лише сам Терехов. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Ігор Черняк. Він є одним із депутатів, що позивалися, та за освітою юристом.
До теми Мати Терехова отримає ще один шмат держземлі для приватної клініки: рішення міськради
Детальніше про судовий процес
Окрім Черняка, позов подали також інші депутати міської ради Харкова – Дмитро Булах, Максим Радченко та Аліна Мустафаєва. Попри те, що вони наполягали на проведенні відкритих слухань, їхнє клопотання відхилили.
У рішенні суду знайшли посилання на прийняття присяги Кернесом у 2010 році, яку дослідила суддівська колегія. Однак депутат переконує, що в матеріалах справи цього відеозапису не було.
Наш чудовий суд вирішив, що владі/чиновникам/депутатам можна взагалі все. Якщо в законі прямо не сказано, що ось саме це і саме так – не можна,
– додав Ігор Черняк
Також чоловік опублікував рішення суду. Зараз група депутатів готує апеляцію, щоб його оскаржувати.
Детальніше про призначення
- Ігор Терехов став секретарем міськради на сесії 9 грудня 2020.
- Його кандидатуру внесли за допомогою документів з електронним підписом покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса.
- Його обрання підтримали 73 кандидати. Проти голосувала 1 людина, а ще 1 особа утрималась.
- Після смерті Кернеса 16 грудня 2020 року частина депутатів оскаржили рішення.
- Вони це аргументували тим, що міський голова був у поганому стані та не міг скласти документи й поставити на них свій підпис.
Поділитися новиною