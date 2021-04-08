У Харкові суд визнав призначення Терехова очільником міста законним

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Харківський окружний адміністративний суд відхилив позов 4 депутатів міськради. Вони просили визнати незаконним призначення Ігоря Терехова секретарем міськради. Завдяки цьому після смерті Геннадія Кернеса він фактично став керівником міста.

Джерело:

фейсбук Ігоря Черняка

Через процесуальні помилки визнати незаконним призначення може лише сам Терехов. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Ігор Черняк. Він є одним із депутатів, що позивалися, та за освітою юристом.

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Детальніше про судовий процес

Окрім Черняка, позов подали також інші депутати міської ради Харкова – Дмитро Булах, Максим Радченко та Аліна Мустафаєва. Попри те, що вони наполягали на проведенні відкритих слухань, їхнє клопотання відхилили.

У рішенні суду знайшли посилання на прийняття присяги Кернесом у 2010 році, яку дослідила суддівська колегія. Однак депутат переконує, що в матеріалах справи цього відеозапису не було.

Наш чудовий суд вирішив, що владі/чиновникам/депутатам можна взагалі все. Якщо в законі прямо не сказано, що ось саме це і саме так – не можна,
– додав Ігор Черняк

Також чоловік опублікував рішення суду. Зараз група депутатів готує апеляцію, щоб його оскаржувати.

Детальніше про призначення

  • Ігор Терехов став секретарем міськради на сесії 9 грудня 2020.
  • Його кандидатуру внесли за допомогою документів з електронним підписом покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса.
  • Його обрання підтримали 73 кандидати. Проти голосувала 1 людина, а ще 1 особа утрималась.
  • Після смерті Кернеса 16 грудня 2020 року частина депутатів оскаржили рішення.
  • Вони це аргументували тим, що міський голова був у поганому стані та не міг скласти документи й поставити на них свій підпис.
Зверніть увагу! Ігор Терехов на державній службі в міськраді Харкова з 1999 року. У 2006 перейшов до облради. Там він мав репутацію людини Авакова, тодішнього губернатора Харківщини. З 2010 року став замісником Кернеса. Детальніше про багатогранну біографію чиновника – за посиланням.