Призначено запобіжний захід Владиславу Марченку

Суд визнав безпідставним утримання під вартою та заставу у 87 мільйонів гривень для голови Запорізького обласного осередку "Об’єднання "Самопоміч" Владиславу Марченку.

У якості запобіжного заходу суд зобов'язав Марченка перебувати цілодобово вдома.

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Відповідне рішення було зачитано на судовому засіданні. Суддя Єжов відмовив прокуратурі в запобіжному заході утримання під вартою і також не задовольнив вимогу щодо застави у 87 мільйонів гривень.

Під час засідання прокурори не змогли довести жодного факту причетності Владислава Марченка до розкрадання коштів та інших фактів обвинувачення.

Від сьогодні Владислав Марченко перебуватиме цілодобово вдома до 21 лютого.