У Білорусі неподалік кордону з Польщею виявили мертвого призовника

В Білорусі знайшли труп військовослужбовця, якого призвали у жовтні 2022 року. За попередніми даними, були ознаки суїциду.

Тіло виявили у селі Обертовщина, що недалеко від кордону Білорусі та Польщі. У Брестській Краснознамьонній прикордонній групі імені Дзержинського повідомили, що боєць був тільки 2003 року народження, пише 24 Канал.

Дивіться також У Росії лише 2 шляхи: обидва ведуть до зубожіння

Що відомо про суїцид військового

Вдень 20 березня у селі Обертовщина Кам'янецького району у приміщенні відділення прикордонного контролю "Високо-Литовськ" виявлено труп військовослужбовця з ознаками суїциду,

– заявили білоруські прикордонники.

Вони запевнили, що бійця 2003 року народження призвали у жовтні 2022 року. Покійний служив у Брестській прикордонній групі.

Білоруські прикордонники не назвали причину інциденту, проте запевнили, що на місці виявлення тіла працює слідчо-оперативна група. Причини інциденту встановлюються.

У Росії до самогубства вдаються посадовці

У Росії повідомили одразу про два самогубства:

начальника поліції Іркутська Гєрмана Братчікова;

експрокурора Московської області Боріса Намєстнікова.

Причини ймовірної самоліквідації росіян наразі невідомі. Однак зазначають, що Гєрман Братчіков застрелився одразу після робочої наради у зумі з начальством. Щодо 90-річного Боріса Намєстнікова, то його тіло виявили вдома у квартирі.