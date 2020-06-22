У випуску програми "Про головне" за 22 червня – на Львівщині вже кілька днів підряд фіксують найбільшу добову кількість випадків COVID-19. Станом на сьогодні підтверджено захворювання у 200 людей. КМДА та уряд планують виділити гроші на житло для мешканців зруйнованої вибухом багатоповерхівки на Позняках. Місто готове надати 30 мільйонів гривень з резервного фонду.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко приніс на місце вибуху в житловому будинку на столичних Позняках пакет з лимонами і почав роздавати їх постраждалим.

Володимир Зеленський погодився сплатити штраф, який буде накладено на нього через порушення умову карантину в Хмельницькому.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксували 37 241 випадок зараження коронавірусом. Міністерство охорони здоров'я повідомило про 681 новий випадок зараження коронавірусом за минулу добу.