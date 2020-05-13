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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Про головне: Блокування російських соцмереж. Протест перевізників у Києві

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У випуску програми "Про головне" за 13 травня – депутати партії "Голос" почали збирати підписи, аби подовжити санкції на російські соцмережі. Вони зібрали необхідну кількість голосів, але парламент, ймовірно, не збиратиметься через це питання. Під стінами будівлі Кабінету Міністрів України в Києві відбувся протест перевізників. Вони вимагали дозволу відновити внутрішні та міжнародні перевезення.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі

Верховна Рада на позачерговому засіданні схвалила в другому читанні "антиколомойський" законопроєкт.

Теги: Новини Києва Новини Росії Протести Випуск новин
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