У випуску "Про головне" за 1 червня – у перший літній день в Україні увійшли в дію нові пом'якшення карантину. Запрацювали 40 пасажирських потягів та понад 200 приміських електричок. Київщина стала першим регіоном, де запрацювала система фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Через псевдомінера рух у столиці сьогодні буквально паралізувало. Чоловік з невідомим балоном та пультом просто посеред мосту Метро погрожував підірвати споруду.