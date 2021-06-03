Про головне: Деолігархізація від Зеленського. Політична криза в Ізраїлі

16:53

У випуску "Про головне" за 3 червня – законопроєкт Володимира Зеленського про олігархів надійшов на розгляд до Верховної Ради. Опозиційні партії Ізраїлю домовилися про союз та формування нового уряду, щоб відправити прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу у відставку.