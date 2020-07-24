У випуску програми "Про головне" за 24 липня – журналісти з Bihus.info провели розслідування і з'ясували, хто з депутатів та чиновників перевищує швидкість. Зокрема, нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський часто порушує правила дорожнього руху. В Одесі вкотре намагаються підняти танкер "Делфі". До судна вже підійшли два буксира, від них натягнуть сталеві канати й спробують підняти танкер.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Харківський волонтер Дмитро Михайленко, якого назвали ймовірним спільником луцького терориста Максима Кривоша, заявив, що не причетний до теракту.