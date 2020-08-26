У випуску програми "Про головне" за 26 серпня – у Києві п'яний водій наїхав на 3 дівчат-випускниць Військово-медичної академії. Їх госпіталізували, 2 з них довелося ампутувати ноги. З'ясувалось, що винуватцем ДТП є військовий, майор Володимир Холодний. Уряд продовжив карантин до 31 жовтня включно, згідно існуючого зонування. Водночас, для зеленої зони планують ввести додаткові обмеження.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Леонід Кравчук запропонував піти назустріч ОРДЛО і провести вибори на окупованих територіях. Такий ультиматум на останньому засіданні ТКГ поставили представники Росії. Нормандська зустріч на рівні радників лідерів країн-учасниць має відбутися до 10 вересня. Відповідну заяву сьогодні зробив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" має відбутися до 10 вересня. За словами глави ОП Андрія Єрмака, її переніс радник президента Франції через термінове відрядження.