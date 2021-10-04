Також у випуску:
НСЗУ – центральний орган, який займається медичним обслуговуванням населення. Вже другий рік Національна служба здоров'я України не може отримати свого голову.
Ефект Саакашвілі не виявився таким результативним, наскільки розраховував експрезидент Грузії. Міхеіл Саакашвілі повернувся в країну, де його посадили за грати. У "слуг народу" завершились канікули в Трускавці.
Джерело:24 канал
НСЗУ – центральний орган, який займається медичним обслуговуванням населення. Вже другий рік Національна служба здоров'я України не може отримати свого голову.