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Міністерство цифрової трансформації України запропонувало хлопцеві, який створив фальшивий додаток "Дія", роботу у відомстві. 21-річному хлопцю вирішили дати шанс виправитися.
У Харкові готуються до дострокових виборів мера, які проведуть 31 жовтня. Головні претенденти на цю посаду називають себе спадкоємцями Геннадія Кернеса. Росія завезла нову партію озброєння на Донбас. Також Кремль відремонтував для терористів частину бойової техніки.
Джерело:24 канал
Міністерство цифрової трансформації України запропонувало хлопцеві, який створив фальшивий додаток "Дія", роботу у відомстві. 21-річному хлопцю вирішили дати шанс виправитися.