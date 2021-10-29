Про головне: Харків перед виборами. Росія звозить зброю на Донбас
29 жовтня 2021 , 20:06Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Харкові готуються до дострокових виборів мера, які проведуть 31 жовтня. Головні претенденти на цю посаду називають себе спадкоємцями Геннадія Кернеса. Росія завезла нову партію озброєння на Донбас. Також Кремль відремонтував для терористів частину бойової техніки.
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