У випуску "Про головне" за 3 червня – місцеві вибори може ускладнити законопроєкт, який вже ухвалили у першому читанні, який дозволяє дитині, яка досягнула 16 років, змінювати по батькові без згоди батьків. Імовірно, так створюватимуть клонів і дезорієнтуватимуть виборців. 3 червня Львівщина встановила власний антирекорд за кількістю нових хворих. За добу в області виявили 96 нових хворих.

Також у випуску новин на 24 каналі:

З 5 червня Україна відновлює внутрішнє авіасполучення, а з 15 – міжнародне. Також з 5 червня планують дозволити кафе і ресторанам почали приймати відвідувачів всередині закладів.

омпромат на голову ОП Андрія Єрмака, його кума-нардепа Миколу Тищенка та ексдепутата Київради і забудовника Дениса Комарницького оприлюднив і передав правоохоронцям нардеп Гео Лерос. Він написав заяву до НАБУ.

Пішоходи тепер теж платитимуть за порушення правил дорожнього руху. За відповідний законопроєкт сьогодні проголосували 277 нардепи. За перехід проїжджої частини у невстановлених місцях доведеться заплатити 255 гривень, а якщо пішохід був на підпитку – 510 гривень.