У випуску "Про головне" за 25 червня – Чорнобильська лікарня Харкова четвертий день приймає пацієнтів, хворих на COVID-19. Однак у диспансері не вистачає лікарів, санітарів і медсестер. Виконуючим обов'язків міністра освіти і науки призначили Сергія Шкарлета. Він є ректором Чернігівського національного технологічного університету, був регіоналом, плагіатив у своїх наукових статтях.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Сьогодні вперше українці на власні очі побачили ту саму жінку, яку ґвалтували поліцейські в Кагарлику. Вона з адвокатками з'явилась на пресконференції.