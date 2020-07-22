У випуску програми "Про головне" за 22 липня – поліція затримала спільника луцького терориста, але поки не кажуть, як саме вони пов'язанні. Кілька днів тому Верховна Рада змінила виборчий кодекс, яким скасувала мажоритарну складову. Відтепер балотуватись у депутати або на посаду міського чи селищного голови, де виборців понад 10 тисяч, можливо лише під "партійним крилом"

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Уряд продовжив карантин до 31 серпня. Заходи безпеки і надалі будуть адаптивним, тобто, обмеження зберігатимуться або скасовуватимуться в областях залежно від захворюваності. Рівень небезпеки в регіонах тепер оцінюватимуть за шкалою - зелений, жовтий, помаранчевий і червоний.

69-річний чоловік з Івано-Франківська переміг коронавірус пропри те, що у нього була гіпертонічна хвороба, одна нирка та зайва вага.

За минулу добу в Україні виявили 829 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість випадків інфікування зросла до 60 995, з яких одужали 33 172 людини.