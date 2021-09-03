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Збірна Україна вже завоювала 94 медалі на Паралімпіаді, обігнавши навіть США. За кількістю нагород у світі українські спортсмени на 4 сходинці.
Володимир Путін зробив нову заяву про те, що Росія й Україна рано чи пізно відновлять стосунки, а зараз назвав їх "ненормальними". Дмитро Разумков та Олексій Данілов не можуть вирішити, хто буде визначати олігархів – парламент чи РНБО.
Джерело:24 канал
Збірна Україна вже завоювала 94 медалі на Паралімпіаді, обігнавши навіть США. За кількістю нагород у світі українські спортсмени на 4 сходинці.