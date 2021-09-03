Про головне: Нові заяви Путіна про Україну. Разумков і Данілов сперечаються щодо олігархів

20:01

Володимир Путін зробив нову заяву про те, що Росія й Україна рано чи пізно відновлять стосунки, а зараз назвав їх "ненормальними". Дмитро Разумков та Олексій Данілов не можуть вирішити, хто буде визначати олігархів – парламент чи РНБО.