Про головне: Нові заяви Путіна про Україну. Разумков і Данілов сперечаються щодо олігархів
3 вересня 2021 , 20:01Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Володимир Путін зробив нову заяву про те, що Росія й Україна рано чи пізно відновлять стосунки, а зараз назвав їх "ненормальними". Дмитро Разумков та Олексій Данілов не можуть вирішити, хто буде визначати олігархів – парламент чи РНБО.
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Збірна Україна вже завоювала 94 медалі на Паралімпіаді, обігнавши навіть США. За кількістю нагород у світі українські спортсмени на 4 сходинці.