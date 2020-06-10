У випуску "Про головне" за 10 червня – в ДБР Порошенку намагалися вручити підозру за призначення Семочка на посаду першого заступника голови зовнішньої розвідки України. П'ятий президент разом зі своїми адвокатами поспіхом залишив приміщення ДБР і поїхав до генпрокурорки. В Одесі трапився черговий обвал будинку. Експерти наголошують, що таких випадків ставатиме все більше і більше.

Також у випуску новин на 24 каналі: Поки південь України готується зустрічати туристів, у київських лікарнях фіксують рекордну кількість хворих на коронавірус. Станом на сьогодні там перебуває 223 пацієнти з COVID-19 – і це найбільша кількість госпіталізованих за час пандемії.