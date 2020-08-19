У випуску "Про головне" за 19 серпня – країни Європейського Союзу узгодили санкції щодо Білорусі. ЄС запровадить персональні обмеження проти осіб, причетних до насильства, репресій та фальсифікацій виборів. Поліція перевірятиме райони, які відмовилися посилювати карантин. Зокрема, мовиться про ситуацію в Самборі, що на Львівщині. Там місцева влада відмовилася

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Сьогодні стало відомо про ще одну смерть внаслідок протестів у Білорусі. У військовому госпіталі Мінська помер 43-річний Геннадій Шутов. Під час акції, 11 серпня, чоловік отримав вогнепальне поранення в голову.

Координаційна рада Білорусі провела першу пресконференцію. Учасники розповіли про мету – нові вибори і мирну передачу влади.

Світлана Тихановська звернулась до лідерів країн Європи. Вона закликала не визнавати результат президентських виборів в Білорусі.

У Білорусі співробітників державного телебачення замінюють працівниками Russia Today та фрілансерами. Про такі кадрові зміни розповіли журналісти "Радіо Свобода".