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Поліція оголосила підозри двом чоловікам, які побили журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного. Інцидент стався під час протестів біля Офісу Президента.
У Кривому Розі знайшли мертвим мера міста Костянтина Павлова. В ОПЗЖ заговорили про політичне вбивство. Одіозний екссуддя Микола Чаус стверджує, що його тримали 4 місяці в масці у підвалі.
Джерело:24 канал
Поліція оголосила підозри двом чоловікам, які побили журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного. Інцидент стався під час протестів біля Офісу Президента.