Про головне: Спалах COVID-19 в інтернаті для дівчат. Закриття медзакладів у Харкові
У випуску "Про головне" за 15 травня – у Дарницькому дитячому будинку-інтернаті зафіксували спалах COVID-19. Хворобу виявили у 81 людини, 53 з яких – вихованки інтернату. У Харкові вже 3 медзаклад закрили на карантин. У 13-й лікарні відтепер приймають виключено хворих з пневмонією.
Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:
У центрах крові скаржаться на те, що через карантин донорів значно поменшало – втричі.
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