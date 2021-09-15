Про головне: Вибух авто у Дніпрі. "Залізний купол" для захисту від терористів
15 вересня 2021 , 20:03Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Дніпрі 2 людей загинули під час вибуху автомобіля, у поліції розглядають версію з терактом. Україна може отримати від США систему "Залізний купол", яка допоможе захищатися від терористів.
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Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов висловив думку, що Україна повинна позбутися кирилиці та перейти на латиницю. Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков виклав старе відео з радником керівника Офісу Президента Олексієм Арестовичем, на якому останній називає війну на Донбасі курортом.