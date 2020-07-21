У випуску програми "Про головне" за 21 липня – у Києві біля станції метро "Мінська" знайшли вибуховий пристрій. Його знешкодили вибухотехніки. Депутата від ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкою просто на виході з Верховної Ради.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Близько 20-ти заручників досі у полоні терориста у Луцьку. Він називає себе "Максим Плохой" і є автором книги "Філософія злочинця".

25 жовтня українці обиратимуть обласних, міських та селищних чиновників. Утім, за 3 місяці до перегонів, депутати змінили правила гри. Результати нововведень відчують і кандидати, і виборці.