В Україні карантинні обмеження ніхто не скасовував і триватимуть вони щонайменше до 31 жовтня. Попри це, нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук вирішив відвідати популярний одеський нічний клуб Ibiza. Там він побував на концерті співака Monatik. Раніше парламентар ситуацію з коронавірусом називав "аферою".

Камельчук на концерті Monatik у Одесі

Про це сам нардеп написав у фейсбуці та виклав відповідне відео. Також Камельчук подякував артисту "за настрій та енергію".

Важливо Карантин в Україні продовжили до 1 листопада: дискотеки і нічні клуби заборонять

Тепер можна знову в робочий Ритм. Кожний LOVить Ритм,

– підкреслив він.

До слова, з 1 вересня посилили карантинні обмеження у зеленій зоні, тобто там, де можна спостерігати найкращу ситуація. Кабмін, зокрема, заборонив тут проведення дискотек, роботу нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля. Уряд вважає, що такі заклади не дотримуються карантинних умов та сприяють поширенню вірусу серед молоді.

Обмеження у решті зон існували раніше. Зокрема, можна було відвідувати такі заклади лише до 23:00. Опісля вони мали закриватися та не пускати відвідувачів. Щоправда, більшість із ресторанів і клубів все ж проводили вечірки.

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Попри карантин, "слуга" Камельчук відвідав концерт у нічному клубі: відео

Що говорив Камельчук про коронавірус

Нещодавно у ефірі парламентського телеканалу "Рада" він заявив, що пандемія коронавірусу і все, що відбувається під час неї, – це "афера".

Все це тільки для того насправді, щоб у всьому світі відбувся економічний перерозподіл. І те, що зараз відбувається в Україні, – насправді це калька з багатьох інших країн, зокрема, європейських. Є, на жаль, вимога міжнародних фінансових корпорацій, які працюють у зв’язці з фармкомпаніями,

– зауважив "слуга народу".

На його переконання, метою цих інституцій є нібито максимальне зниження рівня життя людей та цілих країн.

"Ми повинні проконтролювати, як поводяться у цій ситуації і будуть поводитися потім всі засоби медицини, зокрема, Міністерство охорони здоров’я. Тому що ця історія буде у нас до весни наступного року, а після цього, мені здається, повинні летіти голови просто всіх тих, хто брав участь у цій афері", – підкреслив Камельчук.

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Дивіться відео заяв Камельчука щодо коронавірусу

Ще один цікавий момент

Зауважимо, що в Одесі упродовж останніх днів суттєво зросла кількість хворих на коронавірусом і місто перебувало в лідерах за таким показником.

Щоправда, судячи з усього, ані місцева влада, ані самі жителі на це не звертають уваги. Зокрема, нещодавно міністра охорони здоров’я Максима Степанова обурили фото та відео зі святкування дня Одеси 2 вересня.

За 1 вересня з 203 хворих в Одеській області на COVID-19, у нас 131 людина – жителі Одеса. В Одеській області заповненість ліжок становить 66%. Які ще треба рекомендації, щоб зрозуміти, що такі масові заходи без дотримання жодних навіть теоретичних заходів безпеки будуть призводити до збільшення кількості хворих,

– наголошував Степанов під час брифінгу 3 вересня.

Він додав, не треба бути Вангою, щоб зрозуміти, що уже за декілька днів, тижнів в Одесі та області зросте число інфікованих на COVID-19.

Cтаном на ранок 6 серпня на Одещині підтвердили 120 нових випадків COVID-19, зокрема 53 у жителів Одеси. Загалом у регіоні – 8 382 інфікованих (3 608 – Одеса) і 5 276 хворіють ще досі. 126 жителів області померли. А одужати вдалося 2 980 пацієнтам.

Сьогодні Одеса входить до жовтої коронавірусної зони, щоправда кілька населених пунктів регіону потрапили до помаранчевої та навіть червоної зон.

Актуально COVID-19 в Одесі: кількість хворих невпинно збільшується