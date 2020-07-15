У випуску програми "Pro новини" за 15 липня – на кордоні Вірменії із Азербайджаном вже третій день не стихає вогонь. У збройному конфлікті з обох сторін загинули вже 16 військових. Готель "Дніпро" у Києві продали на аукціоні за 1,1 мільярда гривень. Новим власником стало ТзОВ "Смартленд".

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

Верховна Рада призначила дату місцевих виборів в Україні, щоправда, із другої спроби. Голосування відбудеться 25 жовтня.

Освітяни та профільне міністерство не виключають, що через пандемію дистанційне навчання повернеться вже з вересня.

За 5 років Україна виплатила українським позивачам Європейського суду з прав людини понад мільярд гривень.