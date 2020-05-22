Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Pro новини: Кличко про громадський транспорт Києва. COVID-19 в Україні

Випуск новин - Читать новость на русском

У випуску програми "Pro новини" за 22 травня – Кличко просить зробити для столиці виключенняіз громадським транспортом. Стверджує, що ті 15 хворих на тисячу, то лише через поодинокий випадок масового зараження в Дарницькому інтернеті для дівчаток. Епідемія коронавірусу в Україні і не думає йти на спад, в нас знову за день більше 400 хворих.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

Американський президент Дональд Трамп заявив сьогодні про вихід Сполучених Штатів із так званої угоди про відкрите небо. Причиною такого свого рішення називає дії Росії.

Теги: Новини Києва Віталій Кличко Випуск новин
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
У Путіна серйозні проблеми – Кадирова підкосив коронавірус
сьогодні , 22:30 У Путіна серйозні проблеми – Кадирова підкосив коронавірус
Іван Яковина
Гонконг готується до останньої битви зі злом
сьогодні , 21:00 Гонконг готується до останньої битви зі злом
Артур Харитонов
5D електрокаміни: як працюють, які бувають та в чому їх особливість
сьогодні , 13:27 5D електрокаміни: як працюють, які бувають та в чому їх особливість
Марта Пономаренко