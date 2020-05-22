Pro новини: Кличко про громадський транспорт Києва. COVID-19 в Україні
У випуску програми "Pro новини" за 22 травня – Кличко просить зробити для столиці виключенняіз громадським транспортом. Стверджує, що ті 15 хворих на тисячу, то лише через поодинокий випадок масового зараження в Дарницькому інтернеті для дівчаток. Епідемія коронавірусу в Україні і не думає йти на спад, в нас знову за день більше 400 хворих.
Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:
Американський президент Дональд Трамп заявив сьогодні про вихід Сполучених Штатів із так званої угоди про відкрите небо. Причиною такого свого рішення називає дії Росії.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 16:58 Вірусологи шоковані: з'явилися дані, як саме коронавірус захоплює усе тіло
сьогодні , 22:03 Холостяк 10 сезон: цікаві факти про переможницю шоу Дашу Ульянову
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі