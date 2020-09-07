У випуску Pro новини за 7 вересня – місцеві виборчі перегони офіційно розпочались. З новим виборчим законодавством і під впливом пандемії COVID-19. В Лукашенка до тактики вичікування додалася й тактика купірування та локалізації протестних рухів. А саме, його силовики не вдаються більше до надмірної жорсткості.

Також у випуску Pro новини на 24 каналі: Бойовики завдали удару двом населеним пунктам, в результаті чого один військовослужбовець поранений, ще один загинув. На прецедент вже відреагувала делегація ТКГ.