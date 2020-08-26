У випуску програми "Pro новини" за 26 серпня – російський рубль обвалився, 1 євро наразі коштує майже 90 рублів. Так сильно валюта ще не знецінювалася за весь час свого існування. В Україні подовжили адаптивний карантин. Необхідні заходи діятимуть щонайменше до 31 жовтня.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Через тиждень в Україні почнеться новий політичний сезон. Приблизно 2 місяці увага політикуму буде прикута до місцевих виборів, які призначені на 25 жовтня.