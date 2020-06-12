У випуску програми "Pro новини" за 12 червня – кількість нових випадків COVID-19 в Україні значно збільшилася. У владі кажуть, що через збільшення хворих потрібно повертати жорсткіший карантин. У Львові знову активізувались рейдери: під прицілом опинились два міські ринки – "Винниківський" та "Підзамче". Їх незаконно передали у приватну власність.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: У дружини Володимира Зеленської підтвердили коронавірусну хворобу. Наразі перша леді почувається добре, а хвороба проходить у неї безсимптомно.