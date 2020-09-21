У випуску програми "Pro новини" за 21 вересня – спроби позбавити недоторканості депутатів були ще у перші роки незалежної України. Утім, тих кого притягнули до відповідальності та позбавили мандата, не багато. Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна Рада планує розглянути закон про столицю до місцевих виборів. Закон вже ухвалений у першому читанні.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: В Україні за добу 20 вересня кількість інфікованих зменшилась та становить – 2 675 людей. Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли вже понад 178 тисяч українців. Крім того, запрацювало нове епідемічне зонування карантинних обмежень.