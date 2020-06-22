Pro новини: Шмигаль зганьбився у соцмережі. Небезпека вибуху газу у квартирах
У випуску "Pro новини" за 22 червня – прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що сьогодні річниця від початку Другої світової війни. Він переплутав дату з "великою вітчизняною війною", так зганьбився у соцмережі. Такий вибух, який трапився у київській багатоповерхівці, може повторитися будь-де. Все через те, що люди не можуть бути певні у відповідальності своїх сусідів.
Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:
Президент Володимир Зеленський готовий компенсувати штраф ресторану, де він з підлеглими пив каву попри карантинні обмеження.