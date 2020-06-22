У випуску "Pro новини" за 22 червня – прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що сьогодні річниця від початку Другої світової війни. Він переплутав дату з "великою вітчизняною війною", так зганьбився у соцмережі. Такий вибух, який трапився у київській багатоповерхівці, може повторитися будь-де. Все через те, що люди не можуть бути певні у відповідальності своїх сусідів.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Президент Володимир Зеленський готовий компенсувати штраф ресторану, де він з підлеглими пив каву попри карантинні обмеження.