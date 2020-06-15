У випуску програми "Pro новини" за 15 червня – Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Його відправили на 60 діб під цілодобовий домашній арешт. За останню добу в Україні підтвердили 656 нових випадків захворювання на COVID-19. На вихідних же взагалі зафіксували антирекорд від початку пандемії – 753 нових хворих.

Також у випуску програми "Pro новини" на 24 каналі: В Україні відновлюється міжнародне авіасполучення: можна літати до Албанії, США і Великої Британії. Днями повітряний простір відкриють Туреччина, Кіпр, Грузія, Чорногорія. Верховний суд України приступив до розгляду позову родини Суркісів проти "Приватбанку". Усі попередні інстанції ухвалювали рішення на користь олігархів. Антикорупційний суд засудив депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія до 5 років позбавлення волі. Та навіть зобов'язав конфіскувати частину його майна.